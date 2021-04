Criminoso armado com revólver é preso durante ação do 7º BPM em São Gonçalo Divulgação PMERJ

Publicado 17/04/2021 17:29

Rio - Um confronto entre policiais do 7º BPM (São Gonçalo) e um grupo de criminosos terminou com um bandido preso na comunidade do Jóquei, em São Gonçalo, na manhã deste sábado (17). De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do 7°BPM realizava um patrulhamento pela rua Laércio Xavier de Mendonça, quando avistou um grupo de homens em atitude suspeita. Ao notarem a presença dos policiais, o grupo atirou contra a equipe.



Após o fim do tiroteio, um homem foi preso e com ele os policiais recolheram um revólver, munição, um rádio transmissor e drogas. Os outros integrantes do grupo conseguiram fugir. O suspeito foi encaminhado para a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado.

Ainda não há informações se o grupo integrava alguma facção que disputa as regiões do Jóquei, Vila Candoza e Complexo da Alma. Há pouco menos de um mês, o Comando Vermelho (CV) dominou o Complexo da Alma e expulsou os antigos ‘donos’ da localidade, o Terceiro Comando Puro (TCP). Desde então, essas comunidades vivem em constantes conflitos.