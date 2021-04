Manutenção Cedae Foto: Divulgação / Cedae

Por O Dia

Publicado 18/04/2021 10:50

Rio - A Cedae fará um serviço de manutenção programada para esta segunda-feira (19) para substituir tubulação de recalque e retaguarda na elevatória que atende o bairro de Madureira. O serviço terá início às 8h e deve ser concluído até às 20h de terça-feira (20).

De acordo com a companhia de água, o abastecimento ficará reduzido para as seguintes ruas de Madureira: Rua Piraquê; Av. Ministro Edgard Romero (vilas altas); Travessa Descalvado; Vila Emília; Travessa do Barbosa; Rua Buriti (parte alta); Rua Nilo Roberto; Rua Dr. Joviniano; Rua Pescador Josino; Rua Costa da Fonseca; Rua Lambari; Vila Queiroz; Rua Aramare; Rua Joana Rezende; Rua Prof. Burlamaqui (trecho); Rua Bezerra de Menezes (trecho); Rua Maroim; Beco Novais; Rua Balaiada; e Rua Astolfo Dutra.



O abastecimento será retomado logo após o término dos trabalhos, mas pode levar até 24 horas para se restabelecer por completo nas partes mais altas, segundo a Cedae. Casas que tiverem sistema de reserva (cisterna e/ou caixa d'água) não deverão ter problemas de abastecimento.



Mesmo assim, a Companhia orienta os moradores da região a usar de forma consciente os reservatórios internos (caixas d'água e cisternas) e a evitar o desperdício, reprogramando as tarefas não essenciais que representem grande consumo de água. Clientes da Cedae podem solicitar o envio de caminhão pipa, em caso de necessidade, pelo telefone 0800-282-1195.