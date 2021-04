Vacinação Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 14:38

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai inaugurar, nesta terça-feira (20), um ponto de vacinação para a campanha contra a covid-19 na quadra da Portela, em Madureira, na Zona Norte do Rio. A unidade ficará aberta de segunda a sexta, entre 8h e 17h. Idosos de 61 anos e profissionais de saúde a partir de 48 podem comparecer ao local no dia do lançamento do espaço.



O Rio finaliza nesta semana a vacinação para todas as faixas de idades dos idosos a partir dos 60 anos. Na próxima segunda (26), será iniciado o atendimento a outros grupos prioritários, que incluem algumas categorias como profissionais da educação (pública e privada) e de forças de segurança, a partir da mesma lógica de escalonamento por idade, conforme o calendário anunciado.

Os calendários oficiais de vacinação contra a covid-19 no município do Rio estão disponíveis no link:https://coronavirus.rio/vacina