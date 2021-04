Aglomeração no transporte público no Terminal Alvorada Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 17:16

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira 704.265 casos confirmados e 41.418 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 916 novos casos e 108 mortes. No último sábado (17), o Rio bateu recorde de mortes em um só dia, quando foram registrados 446 óbitos

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 85,8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 69,0%.

Chegada de kit intubação

Uma nova remessa, com mais 279 mil unidades de medicamentos do "kit intubação" enviadas pelo Ministério da Saúde, será liberada nesta segunda-feira para 70 hospitais no estado, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

O lote é composto por cisatracúrio, besilato 10mg; fentanila, citrato 0,05 mg/ml; midazolam 5 mg/ml; e propofol 10 mg/ml. Parte desses medicamentos será retirada por hospitais do Rio, Niterói, São Gonçalo e Maricá na CGA, em Niterói, e o restante será enviado para 34 municípios numa operação logística envolvendo cinco helicópteros.

Segundo a pasta, com as últimas entregas de sedativos e bloqueadores, o estoque de medicamentos está disponível para o período estimado de até dez dias de atendimento. Entre a última quinta-feira (15) e esta segunda-feira, 373 mil unidades de medicamentos adquiridos pela secretaria e enviados pelo Ministério da Saúde terão sido liberados pela Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) do estado.