Redução foi detectada nas cinco delegacias da cidade Carlos Magno/Governo do Estado

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 18:49

Rio - Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que houve redução de 42% nos crimes de roubo de rua, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, no comparativo entre os meses de fevereiro de 2020 e 2021.



Segundo o ISP, no período analisado em 2020, foram registrados 233 casos, e em 2021, 136. A redução foi detectada nas cinco delegacias da cidade, a 76ª DP (Centro), 77ª (Icaraí), 78ª (Fonseca), 79ª (Jurujuba) e na 81ª (Itaipu). A Zona Sul foi a região do município que teve maior queda, registrando apenas oito ocorrências em fevereiro desse ano, representando seis vezes menos do que as 47 do mesmo mês de 2020.



Publicidade

“O trabalho feito aqui em Niterói é em conjunto, diante de uma integração que eu modifiquei desde que assumi o comando. Toda sexta-feira nós temos reuniões com o Niterói Presente para fazermos todo o planejamento de policiamento na região. Além dos delegados da região serem integrados conosco, inclusive realizando operações em conjunto", explica o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Sylvio Ricardo Ciuffo Guerra, que atribui os resultados à parceria entre as polícias Civil e Militar e o programa Niterói Presente.



“Nas reuniões semanais, nós fazemos o alinhamento sobre a posição do policiamento, analisando as manchas criminais. Um complementa o outro. Além disso, nos meses de dezembro e janeiro deste ano não tivemos nenhum roubo de celular em Niterói”, continua o capitão Wellington Cândido Moreira Junior, coordenador do Niterói Presente,



“Com o trabalho em conjunto, podemos perceber a redução dos índices de violência da região, sobretudo os roubos de rua. O Niterói Presente está sempre nas delegacias, com isso gerando um resultado positivo para a cidade”, completa o delegado Titular da 76ª DP, Luiz Henrique Marques Pereira.