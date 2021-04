Vitória, 3 anos Divulgação/Shopping Nilópolis Square

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 19:43

Rio - Para amenizar os impactos da pandemia do novo coronavírus, diversas empresas se mobilizaram para ajudar os mais afetados. Ações de arrecadação de alimentos, doações de cestas básicas e até de sangue, além da adoção de animais, se tornaram comuns em shoppings e estabelecimentos comerciais durante o período.

A Multiplan, que administra cinco shoppings na cidade do Rio, anunciou a doação de 10 mil cestas básicas para a campanha #tamojuntonaluta do movimento Transforma Brasil. As 150 toneladas de alimentos doados serão destinadas a mais de 100 organizações que trabalham no combate à fome, em dez cidades em que a campanha acontece.

Publicidade

A empresa também iniciou a própria campanha de arrecadação de alimentos. A “Alimente o Bem” será realizada nos 18 shoppings que administra. As doações coletadas vão ser repassadas à instituições que ficam próximas aos shoppings da Multiplan.

Os interessados podem contribuir diretamente nos pontos de arrecadação dentro de cada estabelecimento, com alimentos não perecíveis e cestas básicas, no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) e no Lounge MultiVocê do BarraShopping,no SAC do VillafeMall e na entrada principal do estabelecimento.



A arrecadação ainda acontece na academia SmartFit do ParkShopping Campo Grande. Os clientes ainda poderão contribuir com a campanha de doação de sangue, realizada em parceria com o Hemorio, que acontece entre os dias 28 e 29 no estabelecimento de Campo Grande e no dia 30 de abril no BarraShopping.



"Os shoppings Multiplan sempre promoveram a alegria e o bem-estar e, nesse momento de grande sofrimento, queremos estimular nossos clientes a levarem um pouco de felicidade e esperança para os desempregados que estão enfrentando a dor da fome. Nesta etapa, a doação será de 10 mil cestas básicas e esperamos que esta ação inspire mais pessoas a doar", afirma Vander Giordano, vice-presidente institucional da Multiplan.



Na Baixada Fluminense, o Shopping Nilópolis Square tenta conseguir um lar para cães e gatos. Em parceria com o Abrigo dos Amigos, o estabelecimento realiza a Feira de Adoção Online. Entre os dias 15 e 30 deste mês, as páginas no Facebook e no Instagram do Shopping vão divulgar as imagens dos animais para adoção.

Publicidade

Para adotar um pet, é necessário ter 18 anos ou mais, apresentar RG, CPF e comprovante de residência. O agendamento das visitas deve ser feito diretamente com o abrigo, por meio do WhatsApp (21 96731-3587) e do Facebook (www.facebook.com/abrigodosamigos). Os interessados vão passar por avaliação. Mesmo que não pretende adotar, pode doar ração, jornais e itens pet para o abrigo, pelos mesmos canais.