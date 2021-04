BMWs apreendidos na Operação Predestinado Reprodução

Publicado 20/04/2021 07:16 | Atualizado 20/04/2021 15:00

Rio - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, a Operação Predestinado, que visa apurar crimes de fraude em licitação e peculato em contratos da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Um deles foi firmado em R$ 4 milhões.



fotogaleria A ação contou com a participação de 33 policiais federais para cumprimento de 9 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 8ª Vara Federal Criminal, nas cidades do Rio de Janeiro, Rio Bonito e Saquarema. Em um dos endereços, a PF apreendeu quatro carros de luxo, dentre eles, BMWs e Mercedes, de um empresário que não teve a identidade revelada. Além disso, foram recolhidos R$ 100 mil em espécie.

Houve buscas ainda em um condomínio em Olaria, na Zona Norte do Rio, mas o alvo não foi revelado.

Durante as investigações foram verificados indícios da prática de direcionamento e superfaturamento em contrato firmado entre a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e uma empresa especializada para prestar serviços continuados de operação, manutenção preventiva, corretiva e emergencial.

Também houve a constatação, em tese, de várias irregularidades na condução do processo administrativo.O material apreendido será periciado e servirá para aprofundar a investigação e, eventualmente responsabilizar um maior número de pessoas envolvidas nas fraudes.

Em nota, a Unirio esclareceu as denúncias. "A investigação da Polícia Federal versa sobre contrato firmado entre a empresa de manutenção predial que presta serviço à Unirio e outras instituições públicas. O contrato com a empresa teve origem a partir de adesão à ata de registro de preços de pregão eletrônico realizado por outra instituição pública, em 2017".

A universidade ressaltou que não houve qualquer atividade policial em nenhum dos campos da Unirio e frisou qie a instituição preza pela transparência. "A investigação policial segue sob sigilo, sendo certo que a Unirio continuará adotando o caráter colaborativo essencial e necessário às boas práticas administrativas".