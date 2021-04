Material apreendido na ação Divulgação/Polícia Militar

Rio - Uma troca de tiros entre policiais e homens armados resultou na morte de um criminoso e um policial ferido, na noite desta segunda-feira, em Guadalupe, Zona Norte do Rio. A ação teve início quando os agentes foram informados que um veículo havia sido roubado e o motorista do carro era mantido refém, na rua Lourenço Marquês.

Segundo a PM, ao chegarem no local, os agentes foram recebidos a tiros por criminosos dentro de um carro. Houve confronto e os ocupantes do veículo tentaram fugir, mas um dos homens caiu no chão, ferido. Ele foi socorrido para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o baleado estava com uma arma, um artefato explosivo e uma bolsa com drogas.

Um dos policiais se feriu ao cair no chão. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios.