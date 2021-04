Delegacia de Homicídios na Capital Armando Paiva / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 08:20 | Atualizado 20/04/2021 11:00

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital realizou na manhã desta terça-feira (20) uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços de suspeitos de terem assassinado, em fevereiro deste ano, um homem em Campo Grande.

Os documentos foram expedidos pelo Terceiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital do Rio. Dois irmãos, que são policiais militares, são alvos da operação. Houve busca no imóvel de um deles, em Santíssimo.

Publicidade

De acordo com a Polícia Civil, Roberto Soares foi morto a tiros no dia 5 de fevereiro na Rua Padre Leme Lopes. Há suspeita da participação de um policial militar no assassinato.

A operação contou com apoio da Corregedoria da PM.