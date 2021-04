Usuários do BRT reclamam dos constantes problemas na bilheteria que causam grandes filas e aglomeração. Na foto, a estação Pingo D'Água, em Guaratiba Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 09:57 | Atualizado 20/04/2021 13:35

fotogaleria Rio - Cariocas que pegam o BRT na manhã desta terça-feira (20) precisaram lidar com problemas na bilheteria. Passageiros afirmam que as máquinas de autoatendimento que realizam a recarga dos cartões não estão operando adequadamente. A responsabilidade pelo funcionamento desses equipamentos é da Riocard. O BRT Pingo D'Água, em Guaratiba, registra longas filas para a compra de passagens.

"Ainda estamos sofrendo com superlotação e as filas da bilheteria. O sistema está muito demorado. Em tudo, temos padecido. Ainda não vimos nenhuma melhoria", afirma Rivanildo Felipe, que pega o BRT diariamente na estação Pingo D'Água. A diarista Célia Regina também teve dificuldades para se locomover rumo ao trabalho na manhã desta terça. "A gente não tem para onde correr. Nas máquinas, ou paga no débito, ou moeda. A fila leva quase uma hora", comentou.

Em nota, a intervenção do BRT informou que "está notificando a Riocard quanto a esse e outros ocorridos que estão prejudicando o serviço prestado aos usuários".

'Diretão' do BRT ainda divide opiniões



Na última segunda-feira (19) completou uma semana desde a implementação dos ônibus convencionais que passaram a circular nos corredores exclusivos do BRT para desafogar a frota, os chamados 'diretões'. Os ônibus fazem as ligações Magarça-Alvorada, Santa Cruz-Alvorada e Pingo D'Água-Alvorada. A frota circula no horário de pico da manhã, das 5h às 8h. No sentido inverso, os 'diretões' partem da Plataforma C do terminal no horário de pico da tarde, das 16h às 20h. São utilizados 70 ônibus convencionais para alimentar as três linhas.

Para parte da população, a medida já fez efeito. "A condução melhorou e ainda tem lugar para escolher. E olha que são 7h27. Está show de bola", elogiou Anderson Pereira, usuário na estação Pingo D'Água. "Pego o BRT desde que inaugurou. Com essa decisão de colocar os ônibus 'diretões', pelo menos para quem usa essa parte do serviço melhorou bastante, do meu ponto de vista. Organizou fila, diminuiu tempo de viagem, acabou com o empurra-empurra", complementou Matheus Afonso.

Mas os 'diretões' ainda divide opiniões. Para o passageiro Igor Tavares, que pega no BRT Magarça, a implementação da frota ainda não fez diferença. "A fila é enorme. Você tem seu horário, mas a fila é tão grande que você não consegue pegar. E o BRT quebra, te deixa no caminho, não tem ar-condicionado. O governo vê isso tudo e não pensa em melhoria. E a concessionária que cuidava dos ônibus diz que não tem dinheiro".