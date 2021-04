Delegacia de Homicídios Foto: Arquivo Mais

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 12:02

Rio - Um ex-policial militar, acusado de homicídio, foi presos pela Polícia Civil nesta terça-feira (20), em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Contra ele foi cumprido mandado de prisão condenatória de 2016.

De acordo com a Polícia Civil, o ex agente de segurança foi preso por uma equipe da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Ele foi localizado dentro de casa, no bairro Itaipuaçu.

Após a prisão, foi levado para a carceragem da DH, em Niterói. A Polícia Civil não deu detalhes sobre o homicídio que ele é condenado.

em atualização...