Rio - Mulheres grávidas com comorbidades, de qualquer idade, devem procurar os polos de vacinação mais próximos para se vacinar contra covid-19 a partir dessa semana, na cidade do Rio. O secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, destacou que a medida foi uma recomendação do Ministério da Saúde.

"Foi uma recomendação do Ministério da Saúde, para que a gente libere a vacinação para grávidas com comorbidades, com indicação médica. O médico deve avaliar o risco benefício da vacinação. Todas as unidades básicas estão orientadas a vacinar grávidas com comorbidades, com indicação médica por escrito, a partir de hoje (20). Mas ela [imunização de gestantes] se estende por toda a campanha de vacinação da covid-19", explicou o secretário.

