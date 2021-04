Rio Contra a Fome bate arrecadação de 20 toneladas de alimentos Prefeitura Rio / Bernardo Cordeiro

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 16:33

Rio - O projeto Rio Contra a Fome já arrecadou mais de 20 toneladas de alimentos em 18 dias de campanha. Todos os pontos municipais de vacinação, são mais de 250 espalhados pela cidade, estão recebendo as doações de itens da cesta básica. A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) está a frente da campanha, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Secretaria Especial de Ação Comunitária (SEAC), recebendo as doações, organizando a logística e atuando como facilitadora com os coletivos e organizações da sociedade civil parceiras, que ficam responsáveis pela distribuição dos alimentos.



Rio Contra a Fome. Já foram mais de 100 interessados e o cadastro continua aberto até dia 26, no link: Os itens já estão sendo encaminhados para mais de 60 coletivos e organizações da sociedade civil que vão distribuir às famílias que estão passando por insegurança alimentar nas favelas e periferias. A JUVRio abriu formulário para cadastrar mais coletivos e organizações que desejam aderir à. Já foram mais de 100 interessados e o cadastro continua aberto, no link: https://abre.ai/riocontraafome

Alguns dos critérios para poder participar da campanha são: já atuar há pelo menos um ano na mitigação dos efeitos do vírus nas favelas e periferias; possuir uma lista de famílias mapeadas para serem atendidas com as doações de alimentos; e a área de atuação.



Todos os pontos municipais de vacinação continuam recebendo doações, incluindo aqueles que funcionam apenas no sistema de drive-thru. Os itens de cesta básica prioritários são arroz, feijão, fubá, açúcar, óleo de cozinha, leite em pó e sabonetes. Salvino Oliveira, secretário da JUVRio, destacou que a meta é aumentar de forma exponencial as doações e famílias auxiliadas. “Com a diminuição na faixa etária do calendário de vacinação mais pessoas vão comparecer aos pontos e mais doações serão feitas até que toda a população carioca esteja vacinada. Continuem divulgando a Rio Contra a Fome para parentes e amigos, não vamos deixar essa corrente de solidariedade perder força”, explicou.

A lista completa de pontos e calendário de vacinação municipal está disponível em https://coronavirus.rio/vacina/

Magé distribuirá 1.500 refeições gratuitas diariamente durante quatro meses

Magé recebe RJ Alimenta a partir da próxima sexta-feira (23) Governo do Estado do Rio



A partir da próxima sexta-feira (23), Magé recebe o projeto estadual RJ Alimenta, que distribui refeições gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação em parceria com a Prefeitura de Magé vai até o dia 21 de agosto e o ponto de distribuição será no Complexo da Água Doce, em Suruí, no quarto distrito de Magé. Serão 1.500 refeições por dia, sendo os cafés da manhã (a partir das 7h), almoços (a partir 12h) e sopas (a partir das 17h) de segunda a domingo, incluindo feriados.



"Essa parceria com o Governo do Estado é muito importante. O RJ Alimenta vai distribuir 1.500 refeições diariamente para os moradores do quarto distrito, em Suruí. Serão 500 cafés, 500 almoços e 500 jantares. Escolhemos a 'Água Doce', onde vamos construir um complexo com escola e posto de saúde, e que apresenta necessidade de ações nesse sentido para reduzir os índices de vulnerabilidade. Durante quatro meses, o programa vai ajudar diversas pessoas que vão se alimentar sem custo nenhum, é uma forma de fazer o bem sem olhar a quem", explicou o prefeito Renato Cozzolino.



O Programa RJ Alimenta é uma ação emergencial do Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSDH) com o objetivo de prestar assistência alimentar às pessoas que estão em situação de insegurança alimentar durante a pandemia da Covid-19.



"Estamos vivendo um momento difícil, de desemprego, de pobreza e da fome. Essa é uma ação da SEDSDH no sentido de garantir o direito à alimentação e oferecer refeições saudáveis por compreender como é fundamental uma alimentação de qualidade nesse momento de pandemia para que a gente possa fortalecer o sistema imunológico das pessoas. O cardápio é preparado de forma cuidadosa pela nossa equipe de nutricionistas, a comida não é igual todos os dias e tem um sabor muito bom, porque temos um retorno positivo nas outras unidades", contou a superintendente de Segurança Alimentar e Nutricional da SEDSDH, Luiza Trabuco.



