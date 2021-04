Motorista parou na praça do pedágio para pedir ajuda Divulgação / Lamsa

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 16:23

Rio - Uma equipe de assistência médica da concessionária Lamsa realizou um parto em uma gestante na Linha Amarela, nesta terça-feira (20). A mulher estava a caminho do hospital quando entrou em trabalho de parto, dentro do carro.



De acordo com a Lamsa, o motorista parou na praça do pedágio e pediu ajuda. A equipe da concessionária foi acionada e com o auxílio da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Móvel, o bebê nasceu.

Publicidade

O parto foi realizado pela médica Rossana Ramos, o técnico de enfermagem Rogério Marinho, o enfermeiro Darli Farias. Ainda auxiliaram os condutores da UTI Móvel, Marcelo Gregory e Elias Monsores.



A mãe e o bebê foram encaminhados para uma unidade de saúde e passam bem. Apesar de estarem acostumados a socorrer vítimas de acidentes de trânsito, esta foi a primeira vez que funcionários da Lamsa realizaram um parto na via expressa.