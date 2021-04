PRF recupera carga de cigarros avaliada em mais de R$ 30 mil Foto: Reprodução / PRF

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 18:50

Rio - Um homem foi preso, nesta terça-feira, por roubar um carregamento de 5 mil maços de cigarro e 95 isqueiros, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A carga roubada foi avaliada em mais de R$ 30 mil. O motorista, que estava dirigindo um Fiat/Argo branco, foi interceptado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-465 (a antiga Rio-São Paulo). A identidade do homem não foi divulgada.

O suspeito ainda bateu em dois outros carros durante a fuga. Ninguém se feriu no acidente. A PRF constatou que o carro tinha as placas clonadas e registro de roubo ocorrido no dia 9 de abril. A ocorrência foi registrada na 52ª DP (Nova Iguaçu).