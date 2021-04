Porco caminhando no Túnel Rebouças, na tarde de terça-feira (20) Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 19:03

Rio - Uma situação inusitada deixou o trânsito com retenções por volta das 14h30 desta terça-feira (20), no Túnel Rebouças, que liga a região central à Zona Sul do Rio. Um porco foi flagrado por motoristas caminhando tranquilamente em uma das pistas do túnel.

Um motociclista da CET-RIO foi acionado para acompanhar o animal até o fim do percurso e evitar acidentes. Duas viaturas da Guarda Municipal também atuaram na ação. Não houve registro de acidente e vítimas na ocasião.



Também no começo da tarde desta terça-feira, um carro ficou enguiçado e ocupou uma faixa doTúnel Rebouças (1ª galeria), no sentido Lagoa. O carro foi retirado do local minutos depois do ocorrido e o trânsito voltou a fluir normalmente.

TÚNEL REBOUÇAS | Carro enguiçado ocupa uma faixa do Túnel Rebouças (1ª galeria), no sentido Lagoa. Trânsito sem retenções. #ZonaSul pic.twitter.com/BYGF4Uu78V — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) April 20, 2021