Publicado 20/04/2021 21:11

Rio - Um homem foi preso, nesta terça-feira (20), pela Delegacia de Proteção à Criança a ao Adolescente (DPCA), pelo uso de documento falso. Os policiais chegaram ao criminoso após trabalho de inteligência e monitoramento. Wilton Neves de Oliveira havia fugido da prisão, onde cumpria pena pelo crime.



O criminoso era investigado pela polícia porque, mesmo após a prisão por utilizar carteira funcional falsa, continuou se identificando como policial civil, com um distintivo falso e simulacros de armas. Ele ainda fazia publicações nas redes sociais se identificando como inspetor de Polícia.



Com bases em dados de inteligência do Setor de Busca Eletrônica, agentes do Núcleo de Capturas da DPCA foram até o Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, onde encontraram e prenderam Wilton.



Em seguida, a equipe foi até a casa do criminoso onde foram achadas dois simulacros de pistola, um de fuzil e duas aves silvestres raras, que eram mantidas na casa sem licença dos órgãos competentes, que configura crime com pena prevista de seis meses a um ano de detenção, além de multa. Ele será indiciado por crime ambiental e as aves serão encaminhadas aos órgãos de controle.



Wilton foi preso em 2014, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, com 16 carteiras falsas de policial civil, simulacros de arma, cartões de crédito clonados e cheques falsificados. Ele já respondeu pelos crimes de estelionato, apropriação indébita de veículo e falsa identidade. O criminoso vai ser encaminhado ao sistema prisional para cumprir o restante da pena.