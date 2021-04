Chuva na região da Cidade Nova. 22/2/21 Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que a cidade entrou em estágio de mobilização no início da madrugada desta quarta-feira (21), por conta dos registros de chuva moderada. Segundo o Alerta Rio, os núcleos de chuva se deslocaram do oceano em direção à cidade e ganharam intensidade sobre a Zona Sul.

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto no Rio. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido às circunstâncias da chuva.

Durante a madrugada, o COR registrou chuva entre 5,1 mm/h, especialmente na Urca (7,8mm), Laranjeiras (4,6mm), e Grota Funda (5,6mm). No momento, a parte mais concentrada da chuva está sobre a Baía de Guanabara. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de céu nublado a encoberto e chuva fraca a moderada isolada durante todo o dia.