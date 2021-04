Bar em Piedade causa aglomeração REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 08:50 | Atualizado 21/04/2021 09:09

Rio - A reinauguração de uma casa de shows em Piedade, Zona Norte do Rio, causou aglomeração na madrugada de terça para quarta-feira (21). A abertura da 'Fábrica 40 Graus', que voltou em 'modo bar', segundo os organizadores, teve shows e apresentação de DJs ao longo da noite.

Dias antes da reinauguração, a Fábrica 40 Graus anunciou nas redes sociais a sua volta "em modo bar", "atendendo todas as recomendações, com entrada de clientes até às 21h". Mas o evento desrespeitou tanto o decreto estadual que suspende as atividades em boates e casas de show, quanto o municipal, que proíbe o funcionamento de bares após 21h. Nas redes sociais muitos frequentadores publicaram fotos e vídeos durante a madrugada.

Publicidade

A reportagem tenta contato com os organizadores do evento.

Juíza suspende decretos da prefeitura, mas vale o mais restritivo

Publicidade

Na noite da última terça-feira (20), a juíza Regina Chuquer, da 6ª Vara da Fazenda Pública, suspendeu os decretos da prefeitura do Rio que estabelecem medidas restritivas para reduzir a disseminação da covid-19. A proibição de permanência na areia da praia está entre essas decisões.

A magistrada argumentou que mesmo com a pandemia, o possível aumento de casos do novo coronavírus e a falta de vagas em hospitais, não se justifica o "cerceamento da liberdade individual” da população. "Nem mesmo uma pandemia gravíssima como a vivenciada na atualidade autoriza o cerceamento da liberdade individual de cada cidadão carioca", diz a decisão. A prefeitura vai recorrer.

Publicidade

No mesmo dia da decisão da juíza em nível municipal, o governo do estado prorrogou medidas de restrição à circulação. Continua suspensa a realização de eventos em casas de show, boates, arenas, casas de festa infantis, espaços de recreação, eventos culturais, de entretenimento e lazer.

No fim de março, a Alerj aprovou a lei que dá prioridade para fazer valer o decreto mais restritivo, em caso de incongruência entre decisões estaduais e municipais. "Em havendo conflito de normas estaduais e municipais, prevalecerá aquela em que haja a imposição de medidas mais restritivas".

Publicidade