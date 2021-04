Rio de Janeiro

São Jorge: barricadas viram obstáculos para exercer a fé em São Gonçalo

Gonçalenses devotos do Santo Guerreiro encontram dificuldades para chegar na Capela de São Jorge, no bairro Lindo Parque, por conta da ação do tráfico de drogas

Publicado 21/04/2021 12:09 | Atualizado há 34 minutos