Vitimas foram baleadas em São Gonçalo quando entraram por engano em comunidade Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia / Arquivo

Por Anderson Justino

Publicado 21/04/2021 13:37 | Atualizado 21/04/2021 14:48

Rio - A escalada da violência vem assustando a população de São Gonçalo. Na Região Metropolitana, o município é o segundo em números de pessoas baleadas, ficando atrás apenas da capital, em 2021. Do dia primeiro de janeiro até a última terça-feira (20), 196 pessoas haviam sido atingidas por disparos de armas de fogo na cidade, enquanto no Rio foram 262. Os números de São Gonçalo revelam um aumento de 10%, se comparado ao mesmo período do ano passado, que foi de 179 atingidos.

Os dados são do Instituto Fogo Cruzado, mostrando que nos primeiros meses deste ano, 744 pessoas foram baleadas na Região Metropolitana. Desses, 374 morreram e as outras 370 seguem em recuperação do trauma. Em 2020, antes do isolamento social, 711 pessoas tinham sido baleadas na Região metropolitana, com um total 339 mortos.

Publicidade

Duque de Caxias e Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e Niterói completam o ranking das cinco primeiras cidades em número de baleados.

CASOS RECENTES

Publicidade

Os casos mais recentes em São Gonçalo ocorreram nesta terça-feira. Pelo menos duas pessoas foram vítimas de balas perdidas no bairro Maria Paula, em horários distintos.

Hemerson Patrick Cândido, de 18 anos, foi atingido no rosto. Ele estava acompanhando da mãe e perceberam o incidente quando passavam pela Rua Lindomar Costa, por volta das 15h. A própria mãe socorreu o filho e o levou para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Publicidade

Hemerson foi atendido no setor de trauma e passou por cirurgia. Seu estado de saúde é considerado estável.

Horas depois, às 20h15, Deuzimar da Silva Souza, 28 anos, deu entrada no Heat depois de ter sido atingida por um tiro. Ela foi medicada e está estável.

Publicidade

Em nota, a PM disse que esteve no Heat para duas ocorrências de baleados no mesmo bairro e, após ouvir as testemunhas, encaminhou os casos para a 75ª DP (Rio do Ouro).

Ainda segundo a PM, não houve registro de operações naquela região.