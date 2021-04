Helicóptero do Governo do Estado que fez a entrega do novo lote de vacinas no Parque Ermitage, em Teresópolis Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 16:33

Rio - A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou que a nova entrega com 5 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca será realizada nesta sexta-feira (23). Ao contrário do que havia sido anunciado anteriormente, em que foi informado que a primeira remessa seria despachada pelo Ministério da Saúde ainda nesta quarta-feira (21), a Fiocruz precisou modificar o calendário.



Por questões de logísticas, relacionadas à distribuição das vacinas, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde (MS), em acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e a Fiocruz decidiram que as entregas semanais de vacinas da Fundação passarão a ocorrer, a partir desta semana, sempre às sextas-feiras.



Segundo a Fundação, estava previsto a chegada de 4,7 milhões de doses de vacina, mas houve um aumento de 300 mil doses para a nova remessa.

Na sexta-feira (16) a Fiocruz já havia entregue mais 2,8 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Além das 2,8 milhões liberadas na sexta-feira, 2,2 milhões já haviam sido entregues na última quarta-feira (14).

O presidente disse ainda que a previsão é que o volume de entrega de imunizantes cresça nos próximos meses e que no segundo semestre de 2021, a Fiocruz deve entregar 110 milhões de doses da vacina.