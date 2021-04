Noroeste Fluminense: Dezoito pacientes aguardam por vagas em UTI Covid-19. Foto: reprodução internet

Publicado 21/04/2021 17:43 | Atualizado 21/04/2021 17:44

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, até esta quarta-feira, 365 mortes e 4.101 casos confirmados de covid-19 no estado nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados no painel de monitoramento do vírus que já conta com 42.110 vítimas da doença e 712.525 casos confirmados.



O número de mortes registradas nas últimas 24h é superior ao número de ontem, quando 327 pessoas haviam sido vítimas do vírus. O número de novos casos caiu em relação ao dado desta terça-feira (4.159).



Segundo o painel, a taxa de letalidade da covid-19 no Rio subiu de 5,5% para 5,91%. A taxa de ocupação de em leitos de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para covid-19 no estado subiu de 84,8% para 87,1%. No caso dos leitos de enfermaria, houve queda de pouco mais de 1%, o que deixou a taxa em 69,4%.

Vacinação



Até às 9h da manhã desta quarta-feira, segundo Vacinômetro da SES, 1.931.318 já haviam recebido a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus em todo o estado. O balanço indica ainda que desse total 570.991 já receberam a segunda dose do imunizante.