Prefeitura faz operação para demolir construções irregulares na Ilha do Governador Prefeitura Rio

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 18:19

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio de ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), fez a remoção de construções irregulares na Cacuia, na Ilha do Governador, nesta quarta-feira (21). O trabalho foi conduzido pela Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (COOPE), vinculada à Seconserva. Ao todo, foram retiradas cerca de dez toneladas de entulho.



Foram demolidas duas construções erguidas em área pública na Praça de São Pedro, sendo uma delas em alvenaria, em fase inicial do primeiro pavimento, e outra em estrutura metálica coberta com lona, utilizada como oficina mecânica. Também foram emitidas notificações para mais três edificações sem licença.