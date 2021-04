As cadelas Babalu e Sansa, da raça labrador Arquivo pessoal

Rio - Final feliz! Vítima da violência na Região Metropolitana, Simão Zinardi, 57 anos, presidente Sindicato dos Petroleiros (Sindipetro) de Duque de Caxias, conseguiu resgatar as cadelas, da raça labrador, Babalu e Sansa, que estavam sequestradas desde a noite da última terça-feira, durante um assalto na BR-101, em São Gonçalo.

Os dois cachorros foram encontrados no bairro Porto do Rosa, às margens da rodovia federal, e entregues a Simão, nesta quarta-feira. O presidente do Sindipetro-RJ registrou o reencontro com os animais de estimação.

Presidente do Sindipetro registra resgate das cadelas Babalu e Sansa, sequestradas em São Gonçalo.#ODia pic.twitter.com/1O2UTxXttO — Jornal O Dia (@jornalodia) April 22, 2021

Antes, ele divulgou um vídeo falando do assalto e do amor pelos cachorros. "Eu quero meus cachorros de volta. Sou completamente apaixonado por Babalu e pela Sansa", desabafou Simão, que cuida das cadelas há mais de 10 anos.

Simão contou que voltava da Bahia com a família e seguia para a Zona Norte do Rio. Ao passar pela BR-101, entre as comunidades do Salgueiro e Jardim Catarina, por volta das 19h30 de terça-feira, teve seu carro interceptado por bandidos que invadiram a rodovia e fizeram uma série de assaltos.

Simão e família precisaram sair do carro que foi levado pelos bandidos. "Ainda tentei tirar as duas do carro, mas eles aceleraram e foram embora em alta velocidade", relatou.