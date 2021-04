Polícia Civil prende envolvidos em homicídio no Sul do Estado Carina Rocha/PMR

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 12:05

Rio - Policiais civis da 89ª DP (Resende) realizaram, nesta quinta-feira, uma operação contra criminosos envolvidos em um homicídio. O crime ocorreu no início deste mês, no bairro Cabral, em Resende, no Sul do Rio. Três pessoas foram presas. Um dos alvos da ação está foragido.

De acordo com os agentes, a vítima tinha envolvimento com uma facção que atua no tráfico de drogas na região. As investigações apontam que os autores, mediante dissimulação, chamaram o homem para consumir entorpecentes. Na ocasião, houve a execução do indivíduo. A motivação do crime seria uma dívida com a organização criminosa.