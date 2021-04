Balões vistos no céu da cidade, nesta sexta-feira Reprodução/TV Globo

Publicado 23/04/2021 12:15

Rio - Imagens capturadas pelo helicóptero da Globo flagraram homens resgatando balões em Pilares, na Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (23). A prática de fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios tanto florestais quanto urbanos é crime previsto no Artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais e tem pena de um a três anos de prisão ou multa.

Baloeiros perseguiam os balões que caíam do céu Reprodução/TV Globo

No entanto, no dia de São Jorge, baloeiros ainda têm essa atividade como rotineira e diversos balões podem ser vistos no céu da cidade, principalmente próximo ao bairro de Quintino, região onde fica a tradicional igreja do Santo padroeiro.

Nas imagens é possível ver baloeiros, de motocicleta ou bicicleta perseguindo os balões que caíam do céu.