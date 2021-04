Na reunião, ainda foi solicitada a suspensão do pagamento da TUAP Luciano Belford / Agência O Dia

Publicado 23/04/2021 14:37

Rio - Uma comissão de vereadores se reuniu nesta sexta-feira (23) com o secretário municipal de Fazenda do Rio, Pedro Paulo, para apresentar demandas sobre a ampliação do Auxílio Carioca para contemplar auxiliares de vendedores ambulantes licenciados, empreendedores da economia solidária e comerciantes de feiras noturnas e turísticas.



Na reunião, ainda foi solicitada a suspensão do pagamento da Taxa de Utilização de Área Pública (TUAP), cobrada dos ambulantes da cidade. O encontro aconteceu uma semana depois dos vereadores receberem, na Câmara, representantes do Movimento Unido dos Camelôs (Muca), que pediram a ampliação do auxílio.

A categoria também pediu a inclusão de informais no pagamento de R$500 do Auxílio Carioca. Na primeira fase do auxílio, cerca de 5 mil ambulantes cadastrados foram beneficiados.

Presidente da Câmara, o vereador Carlo Caiado (DEM) lembrou do atendimento da demanda dos barraqueiros de praia, que tiveram mais uma parcela do auxílio depositada na última sexta-feira, após negociação conduzida pelos vereadores.



"A ideia nossa é, da mesma forma que fizemos com os barraqueiros, que pudéssemos trazer o mesmo diálogo, a mesma tratativa em relação a esses ambulantes", destacou.



Após a reunião, o secretário afirmou que vai estudar as medidas e destacou que a prefeitura tem buscado incluir categorias no auxílio, integrando cadastros de diferentes pastas para permitir o pagamento. O titular lembrou ainda da segunda parcela paga aos ambulantes das praias e a inclusão dos auxiliares de barraqueiros da orla no benefício.



"Temos que dar uma olhada nesses grupos. Começamos a ter várias demandas de nova fase do auxílio, liberamos agora quase mil famílias que estavam completamente desassistidas. As feiras de artes, por exemplo, estavam no cadastro da Cultura e trouxemos para dentro do auxílio", explicou.



O presidente da comissão especial do comércio ambulante da Câmara, vereador Reimont (PT), apresentou um documento com as reivindicações. No texto, o parlamentar destacou que os ambulantes são uma das categorias que mais sofre no atual momento, ressaltando que "muitos estão vivendo em situação de insegurança alimentar".



Já o presidente da Comissão de Trabalho da Câmara, o vereador William Siri (PSOL) disse que muitos camelôs estão passando fome e destacou que muitos comerciantes têm cadastro e não recebem por problemas para acessar o auxílio.

"Muitos auxiliares têm cadastro na prefeitura e não estão recebendo. É muito importante esse pessoal entrar, porque eles estão passando fome. Tem outro problema que é a exclusão digital. Tem muitos camelôs que têm cadastro, tem a possibilidade de receber o auxílio e não estão conseguindo se cadastrar, porque é tudo digital", afirmou Siri.



A reunião discutiu ainda formas de regularizar o cadastro de ambulantes que perderam suas licenças por problemas no pagamento da TUAP em anos anteriores, e por isso não receberam o auxílio. Também foi debatida a situação dos vendedores do entorno dos estádios do Rio, que não recebem torcidas há mais de um ano, e que, em sua maioria, têm cadastro junto aos gestores dos estádios.



Outra demanda apresentada foi a mudança da pasta responsável pelos ambulantes da cidade, que atualmente ficam sob responsabilidade da Ordem Pública. Participaram do encontro ainda os vereadores Átila Nunes (DEM), o novo líder do governo na Câmara, Luciano Vieira (Avante) e Ulisses Marins (Rep).