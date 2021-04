Agentes negociaram com o sequestrador Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 15:38 | Atualizado 23/04/2021 15:42

Rio - Policiais do Grupo de Retomada e Resgate (GRR) libertaram uma mulher que era mantida refém pelo marido nesta quinta-feira, em Petrópolis, Região Serrana do Rio. O caso aconteceu na Rua Honduras, no bairro Quitandinha. Equipes da Unidade de Intervenção Tática (UIT) do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) também foram acionados para a ação pelo 26ºBPM (Petrópolis).

Material utilizado para ameaçar a vítima Reprodução/Redes Sociais

De acordo com a Polícia Militar, a vítima era mantida em cárcere privado e o marido a ameaçava com uma faca e uma foice. Após quase duas horas de negociação, os agentes da GRR entraram na casa e conseguiram interromper o sequestro. O homem foi detido e a vítima foi liberada. Ela chegou a ser atendida em uma ambulância que estava no local, depois foi levada à uma Unidade de Pronto atendimento (UPA). A ocorrência foi registrada na 105ªDP (Petrópolis).

Segundo a unidade, ele foi autuado pelos crimes de cárcere privado, ameaça, desacato, resistência e lesão corporal.

