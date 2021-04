Cláudio Castro Luciano Belford / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 15:27 | Atualizado 23/04/2021 18:27

Rio - O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, anunciou, na tarde desta sexta-feira em seu perfil oficial no Twitter, que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregou 480 mil doses de imunizantes contra a covid-19 ao estado. Segundo o chefe de estado, "cada dose é um passo decisivo para vencermos".

Castro afirmou ainda que a parte referente ao Rio foi levada de Manguinhos direto para o centro de distribuição da Secretaria Estadual de Saúde.

Mais 5 milhões de doses! A @fiocruz entrega mais um lote de vacinas e reforça nossa luta para salvar vidas. A parte referente ao Estado do RJ é levada de Manguinhos direto para o centro de distribuição da @SaudeGovRJ.



Cada dose é um passo decisivo para vencermos. pic.twitter.com/rACj9t4jvW — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) April 23, 2021

Mais vacinas nesta sexta-feira

"Ainda esperamos a confirmação da Secretaria de Estado de Saúde do número é exato das doses que vamos buscar, hoje à tarde, no almoxarifado do estado, em Niterói. Além disso, seguimos com a expectativa de duas entregas de remessas de doses nesta semana, como vem acontecendo, sempre às quartas e sextas-feiras", disse Márcio Garcia, na inauguração do posto de vacinação no Espaço Cultural da Marinha, na Praça XV.

Márcio Garcia fez um apelo para que todos os cariocas com mais 60 anos compareçam para se vacinar neste sábado, no dia de repescagem da imunização.

"Hoje, conseguimos atingir a meta de vacinar todos os cariocas acima de 60 anos. Antecipamos a meta em uma semana, pois a previsão inicial era vacinar todos acima de 60 até o fim do mês. Mas, quem não puder comparecer amanhã, pode procurar qualquer posto de vacinação na próxima semana".