Rio - A menina de apenas 6 anos que foi brutalmente agredida nesta pela própria mãe e sua companheira, em Porto Real, no Sul Fluminense, permanece internada em estado grave. Na madrugada de terça-feira (20), ela precisou ser transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) infantil do Hospital particular Neovida, em Resende.

De acordo com uma nota divulgada pela prefeitura de Porto Real, o estado da criança permanece muito grave, “com quadro inalterado, com prognóstico reservado, porém estável”. A nota diz que a vítima deu entrada no Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, na última segunda, em coma, apresentando um quadro muito grave e com diversas lesões no corpo.



Os profissionais de saúde da unidade chegaram a realizar uma tomografia, em que ficou constatado uma lesão neurológica muito grave. Por causa dos ferimentos causados por socos e chutes, a menor precisou ser intubada.





Gilmara Oliveira de Farias, de 28 anos, mãe da criança, e sua companheira, Brena Luane Barbosa Nunes, de 25 anos, tiveram a prisão preventiva decretada na quarta-feira (21) durante audiência de custódia em Volta Redonda. Elas vão responder por crime de tortura.

