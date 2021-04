Ação tem objetivo fechar acesso à local utilizado por criminosos Divulgação/PRF

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) promoveu, nesta quinta-feira, um apoio operacional para a concessionária Arteris (Auto Pista Fluminense) para colocação de barreiras físicas de concreto. A ação ocorreu na BR 101, Km 311, em São Gonçalo.



A solicitação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal com o apoio da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para que a concessionária Arteris instalasse as barreiras com o objetivo de impedir o acesso irregular de pessoas no Km 311, local conhecido popularmente como “Campo do Urubu”.



Segundo a PRF, a localidade é estratégica, pois é utilizada por criminosos que aproveitam o acesso para ações criminosas naquele trecho. Com isso, facilitará o patrulhamento na área e maior garantia de segurança aos usuários da rodovia. A PRF continuará a intensificar às ações de combate ao crime no local.

