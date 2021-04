12º BPM (Niterói) Foto: Reprodução / Google Maps

Publicado 23/04/2021 18:50 | Atualizado 23/04/2021 18:55

Rio - Um homem foi preso e um adolescente apreendido, nesta quinta-feira, na comunidade do Cavalão, em Icaraí, Niterói. Com eles, foram apreendidos 38 tabletes de maconha, 116 pinos de cocaína e um rádio comunicador. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

De acordo com a PM, agentes do 12º BPM (Niterói) estavam patrulhando a região quando abordaram os suspeitos. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia.