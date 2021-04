Jairinho foi preso no último dia 8 pela morte de Henry Borel Renan Olaz/CMRJ

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 18:30 | Atualizado 23/04/2021 18:34

Rio - O vereador Dr. Jairinho vai precisar permanecer em isolamento no presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo de Gericinó, em Bangu 8, na Zona Oeste do Rio. O parlamentar precisou deixar a unidade na última sexta-feira (16), para receber atendimento psiquiátrico no Hospital Penal Psiquiátrico Roberto Medeiros, também no Complexo de Gericinó.



De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), por conta da pandemia de covid-19, todos os internos que precisam sair de suas unidades começam novamente o período de 14 dias de isolamento social ao retornar.



Publicidade

Jairinho e Monique foram presos no último dia 8 pela morte do menino Henry Borel, de apenas quatro anos, em 8 de março. A criança é filha de Monique com o engenheiro Leniel Borel e, de acordo com a Polícia Civil, foi morta após sofrer sessões de tortura.