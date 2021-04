Calendário de vacinação do Rio Foto: Reprodução / SMS

Publicado 23/04/2021 19:09 | Atualizado 23/04/2021 19:10

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou, nesta sexta-feira, o calendário de vacinação contra a covid-19 do mês de abril e maio. A partir de segunda-feira, pessoas do grupo prioritário com 59 anos poderão ser vacinadas no município do Rio, seguindo a prioridade por idade.

A Prefeitura do Rio tem a expectativa de que, até o fim de maio, pessoas com até 45 anos do grupo prioritário sejam vacinadas. Pessoas com comorbidades, gestantes, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde, educação, serviços de limpeza urbana, guarda municipais, motoristas, cobradores de ônibus e pessoas que oferecem o serviço de transporte escolar fazem parte da lista de prioridades do município. Policiais civis, militares, bombeiros e agentes penitenciários poderão ser vacinados no trabalho.

Ao todo, somente hoje, o Brasil recebeu 5,2 milhões de doses, o que representa 500 mil a mais do que o prometido inicialmente, quando o número era de 4,7 milhões.