Rio - A aproximação de uma frente fria pelo oceano deixará, nesta segunda-feira (26), o tempo instável no Rio, com previsão de pancadas isoladas de chuva, de intensidade moderada, a partir da noite, segundo o sistema Alerta Rio. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para toda a cidade, 5 mm neste período.

Previsão do tempo



Na terça-feira (27), a passagem dessa frente fria pelo oceano manterá o tempo instável, com pancadas isoladas de chuva, de intensidade moderada a forte, a qualquer hora do dia. As temperaturas apresentarão declínio e os ventos estarão moderados. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para toda a cidade, cerca de 15 mm nesse dia.



Na quarta-feira (28) e quinta-feira (29), o transporte de umidade do oceano para o continente ainda causará chuva fraca a moderada, em pontos isolados, a qualquer momento do período. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que chova, em média e para toda a cidade, cerca de 10 mm na quarta e cerca de 5 mm na quinta-feira.