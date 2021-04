Foto de Thiago Lopes, de 37 anos Divulgação/Polícia Militar

Rio - O cabo da Polícia Militar Thiago Lopes Gonçalves, de 37 anos, morto neste último domingo (25) durante um patrulhamento, será sepultado nesta terça-feira (27), no cemitério Jardim da Saudade, no bairro Jardim Sulacap, no Rio de Janeiro. O Centro de Operações do Rio registrou nessa manhã a interdição de trechos da Avenida Brasil para a passagem de um comboio da PM, que transportava o corpo do cabo até o local do velório.

Thiago Lopes era lotado no Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM), ingressou na corporação em 2012 e deixa esposa. o sepultamento acontecerá a partir das 11h.

ATUALIZAÇÃO: AV BRASIL | Via liberada no sentido Zona Oeste, em Deodoro. Mais cedo, houve bloqueios no trecho para passagem de comboio. No momento, o tráfego é lento entre Irajá e Coelho Neto e em Guadalupe. #viasexpressas https://t.co/yMQcqBCUTa — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) April 27, 2021

Entenda o caso

No último domingo (25), o cabo estava de serviço quando foi atingido por disparos durante um patrulhamento na Estrada da Covanca, no bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo. Houve confronto no local. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos.

Na ação, além do policial, um suspeito também acabou morrendo. Uma pistola calibre 9 mm, que estava com ele, foi apreendida. Passado o confronto, uma equipe do 7ºBPM (São Gonçalo) realizou buscas no alto da Comunidade do Tabajara e encontrou um outro homem baleado dentro de uma casa abandonada. De acordo com a corporação, ele estava com uma sacola com drogas.

O homem também foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, mas não há informações sobre seu estado de saúde. O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).