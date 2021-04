Armas, munições e material para manutenção de armamentos foram apreendidos em ação Divulgação/CcomSoc/SEPM

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 14:00 | Atualizado 27/04/2021 14:44

Rio - Policiais militares da Subsecretaria de Inteligência e do 14º BPM (Bangu) encontraram uma central de recarga e fabricação de munição e de manutenção de fuzis no Jardim Vinte e Cinco de Agosto, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (27). As informações vinham sendo monitoradas há cerca de dois meses, com cruzamento de dados feito pelos agentes da SSI.

Agentes da Subsecretaria de Inteligência e do #14BPM encontraram uma central de recarga de munição em Duque de Caxias, na Baixada. pic.twitter.com/r1n6DK9VQQ — @pmerj (@PMERJ) April 27, 2021

Publicidade

O local vinha sendo utilizado para realização de manutenção, montagem de fuzis e fabricação de canos para reparos no arsenal empregado por criminosos no Rio. Na ação, foram apreendidos três fuzis, sendo um de calibre 762 e dois de calibre 556, três espingardas, uma garrucha espanhola e um revólver calibre 45, além de uma grande quantidade de munição e armas brancas.

Também foram encontradas diversas peças de fuzis, que possibilitariam a montagem de, ao menos, mais cinco armamentos. Segundo a PM, todo o material está sendo contabilizado.

Publicidade

A ocorrência foi registrada na 60ª DP (Campos Elíseos).