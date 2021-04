Vereador foi eleito em 2004, com pouco mais de 23 mil votos, com 26 anos e ainda não assinava como "doutor" Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Rio - A Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio deu parecer favorável nesta terça-feira (27) à tramitação da representação protocolada pelo Conselho de Ética contra o vereador Dr. Jairinho. O parlamentar está preso desde o último dia 8, acusado de ter assassinado o enteado Henry Borel, de apenas 4 anos.



A partir do parecer, a denúncia vai ser encaminhada à Comissão de Justiça, que terá o prazo de até cinco dias úteis, contando do recebimento, para decidir sobre a procedência da representação. O pedido, assinado pelos sete membros do Conselho de Ética , se baseia na investigação da Polícia Civil sobre a morte do menino Henry.

Caso seja recebida pela Comissão de Justiça, a denúncia volta ao Conselho para a fase de instrução. A votação final sobre perda de mandato é feita em plenário, com voto aberto de pelo menos dois terços dos vereadores.

Nesta segunda-feira (26), o Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio aprovou, por unanimidade, a decisão de apresentar uma representação que pode levar à cassação do mandato de Jairinho. O encontro aconteceu de portas fechadas e estavam presentes apenas os sete membros do Conselho de Ética da Casa.

