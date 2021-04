Novo ponto fica no Centro de Instrução Milcíades Portela Alves (Ciampa) da Marinha Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 27/04/2021 16:09

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Marinha do Brasil e o Comando Conjunto do Leste, inaugura nesta quarta-feira (28) um novo ponto de vacinação contra a covid-19, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A unidade vai atender pedestres e terá o sistema drive-thru.



O novo ponto fica no Centro de Instrução Milcíades Portela Alves (Ciampa) da Marinha. Inicialmente, a unidade só vai oferecer a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus, de segunda à sexta-feira, entre 8h e 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. Nesta quarta, mulheres dos grupos prioritários com 58 anos e profissionais de saúde com 42 podem procurar o local.



Nesta semana, a cidade do Rio iniciou um novo calendário de vacinação voltado aos trabalhadores de serviços essenciais (limpeza urbana, guardas municipais, motoristas e cobradores de ônibus e condutores do transporte escolar, saúde); profissionais de educação; pessoas com comorbidades (incluídas na lista do Programa Nacional de Imunizações/PNI); gestantes com comorbidades; pessoas com deficiência e profissionais das forças de segurança.

O calendário conta com escalonamento por idade, mas as gestantes com comorbidades não precisam seguir a regra. O público-alvo pode conferir informações sobre o calendário, grupos prioritários, comorbidades incluídas na lista do PNI, documentação exigida e locais de vacinação em www.coronavirus.rio/vacina.