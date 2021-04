Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) Cléber Mendes

Publicado 27/04/2021 16:32 | Atualizado 27/04/2021 18:20

Rio - Os deputados da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) estão se mobilizando para pressionar o Governo do Estado a convocar candidatos aprovados na última seleção para 2° tenente da Polícia Militar. Para impedir que haja um novo concurso público enquanto os habilitados não forem chamados, o deputado Renato Zaca (PRTB) apresentou o projeto de lei 4011/21, que já ganhou a coautoria de 24 parlamentares.

A Polícia Militar anunciou recentemente que vai realizar um novo concurso para oficiais, embora ainda existam praças e subtenentes aprovados em todas as etapas do certame realizado em 2020.

O deputado Renato Zaca já havia feito uma indicação legislativa ao governador Cláudio Castro (PSC). Diante da falta de resposta, apresentou a proposta em forma de projeto de lei, com pedido de urgência na votação em plenário e 25 deputados na autoria.

"Não faz sentido a instituição gastar para fazer outro concurso para avaliar os mesmos policiais. Todos esses policiais prejudicados pela demora na realização do certame convivem com a frustração, o desestímulo e o descaso da instituição que defendem com a própria vida há mais de 20 anos", justifica Zaca.

Pelo projeto de lei, o Estado estará impedido de realizar outro concurso e deverá utilizar o cadastro de reserva com cerca de 140 profissionais habilitados enquanto perdurar o Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

"Nada mais justo que os que cumprem os requisitos e já passaram pelo processo fiquem habilitados por mais tempo ao posto”, acrescenta Renato Zaca.