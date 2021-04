Sala de aula Divulgação

Publicado 27/04/2021 17:51 | Atualizado 27/04/2021 17:53

Rio - Deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovaram, nesta terça-feira, um projeto de lei que garante a liberdade de opinião de professores, funcionários e alunos em escolas. Escrito pelos deputados Carlos Minc (PSB) e André Ceciliano (PT), o PL 4.496/18 foi encaminhado para o governador em exercício, Cláudio Castro (PSC), sancioná-lo ou vetá-lo em até 15 dias.

O projeto tem o objetivo de garantir que todos os que fazem parte do ambiente escolar tenham direito de se expressar sem o risco de sofrer quaisquer represálias. Estudantes e profissionais da educação não poderão ser gravados durante aulas ou atividades sem a autorização prévia de quem será filmado ou do responsável pelo aluno.

Os autores do PL acreditam que as crenças familiares devem conviver de forma harmoniosa com a liberdade de ensino e o direito à educação. "Queremos uma escola sem mordaça, com liberdade. A escola é um espaço de trocas de opiniões e pesquisa, não de censura e espionagem. A Alerj talvez seja a primeira assembleia do país a mostrar que educação não combina com perseguição, mas sim com respeito", afirmou Carlos Minc.