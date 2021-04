SES inicia vacinação de pessoas com autismo, paralisia cerebral e síndrome de Down Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 22:18

Rio - Apesar da inclusão de todas as grávidas e puérperas no Plano Nacional de Imunização (PNI), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) continuará seguindo o calendário anunciado no Rio. Nesta fase da vacinação contra a covid-19, que vai até o dia 29 de maio, gestantes com mais de 18 anos com comorbidades receberão as doses do imunizante.

Nesta segunda-feira, o Rio iniciou a vacinação de grupos prioritários, seguindo a lógica de escalonamento por idade de forma decrescente. Cada segmento possui regras específicas, sendo necessário levar documentos conforme orientação da prefeitura para cada perfil. Os grupos prioritários que serão contemplados por classificação de saúde são: pessoas com deficiência; pessoas com comorbidades e idosos em geral que faltaram à vacinação.

Publicidade

Na nova etapa, o o Ministério da Saúde prevê aplicar, até o fim de maio, a primeira dose da vacina contra a covid-19 em pessoas com doenças prévias como diabetes e hipertensão, deficiência permanente, gestantes e puérperas. A orientação do governo federal é priorizar a imunização das pessoas com síndrome de down; doença renal que fazem diálise; com deficiência permanente (de 55 a 59 anos e cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada); com comorbidades (de 55 a 59 anos), além de gestantes e puérperas com comorbidades.

Confira os grupo prioritários no município do Rio:



Publicidade

Profissionais de Saúde



Nos grupos de profissionais essenciais contemplados estão incluídos, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares.



É necessário levar documento original com foto e comprovante dos conselhos de classe. Trabalhadores lotados em hospitais e unidade de urgência e emergência ou que trabalham diretamente na campanha de vacinação deverão receber a vacina nas próprias unidades em que estão lotados.

A partir de segunda-feira a vacinação é para profissionais com 44 anos, que devem comparecer aos postos de vacinação no período da tarde.



Publicidade

Trabalhadores da educação



O município já havia iniciado a vacinação para parte dos profissionais na ativa do Ensino Básico público. A partir de agora, a vacinação é para todos profissionais da educação, seja rede pública ou privada e também para o ensino superior, seguindo o escalonamento de idade e gênero proposto pelo calendário. A pessoa que faz parte desse grupo deve apresentar obrigatoriamente o documento oficial com foto e o último contracheque ou declaração das instituição educacional em que trabalha (a declaração ficará retida na unidade de saúde).



Publicidade

Pessoas com comorbidades



Pessoas com comorbidades listadas no Programa Nacional de Imunizações, e que podem ser consultadas em coronavirus.rio/comorbidades. A pessoa precisa apresentar laudo médico ou outro documento que comprove a comorbidade e condições incluídas na lista do PNI, como exames, receitas, relatório médico, prescrição médica etc. Deve comparecer ao posto de vacinação no dia destinado a sua idade e gênero.



Gestantes com comorbidades



Podem se vacinar gestantes acima de 18 anos e sem limite de idade, desde que comprovem a condição de comorbidade, descrita no PNI. As gestantes também precisam apresentar o termo de consentimento assinado, disponível para download no site da Secretaria Municipal de Saúde.

Pessoas com deficiência



Pessoas com deficiência permanente

Deficiência física; auditiva; intelectual; psicossocial (mental); visual; múltipla (associação de duas ou mais deficiências); transtorno do espectro autista. O comparecimento ao posto de vacinação deve respeitar a idade e gênero.



Publicidade

Trabalhadores de serviços essenciais



Para os profissionais que estiverem no grupo prioritário, é necessário apresentar os três últimos contracheques comprovando vínculo com a profissão e local de trabalho, ou declaração assinada do estabelecimento em que atuam, que ficará retida na unidade de saúde. O comparecimento ao posto de vacinação deve respeitar o escalonamento de idade e gênero.

Forças de segurança



Policiais civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários serão vacinados em seus locais de trabalho.