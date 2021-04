Jairinho foi preso no último dia 8 pela morte de Henry Borel Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 11:09 | Atualizado 28/04/2021 11:38

Rio - Um projeto de autoria do deputado Noel de Carvalho protocolado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) pede a revogação da medalha Tiradentes dada ao vereador Dr. Jairinho, em 2007. A medida foi publicada nesta quarta-feira (28), no Diário Oficial do Estado e passará pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas e seguirá ao plenário para ser votada.

Publicidade

O projeto foi protocolado no dia 12 de abril. A medalha Tiradentes é uma honraria para pessoas que prestaram serviços relevantes ao estado do Rio.

Dr. Jairinho foi preso por envolvimento na morte do enteado de 4 anos, Henry Borel. Ele e a mãe do menino cumprem prisão temporária desde o dia 8 de abril. O vereador também é acusado de agredir ex-namoradas e a filha de uma de suas ex-companheiras.

Publicidade

De acordo com o laudo de necropsia, Henry tinha escoriações, hematomas, hemorragias em três partes da cabeça, infiltrações, contusões nos rins, pulmão e laceração no fígado. A causa da morte foi hemorragia interna e laceração hepática causada por uma ação contundente, como apontado pelo laudo da necropsia.