Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) em conjunto com o Ministério Publico Federal (MPF) pediu explicações sobre uma citação bíblica pintada em um muro do Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Percy Geraldo Bolsonaro, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A unidade é administrada pela PM e pela prefeitura da cidade. A escola foi inaugurada em dezembro de 2018 e contou com a presença do então recém eleito Presidente Jair Bolsonaro.

A frase escrita em um dos muros internos da escola é a mesma utilizada por Bolsonaro durante sua campanha eleitoral. "Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32". A Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação do Núcleo Duque de Caxias informou que o inquérito corre em primeira instância, na 1ª Vara Federal do município. A sentença já foi protocolada e os pedidos iniciais foram julgados procedentes em parte. Houve recurso do Município de Duque de Caxias e do MPRJ.



O MPRJ também destacou que o uso do versículo na unidade escolar viola o princípio da laicidade do Estado e que solicitou esclarecimentos à SEEDUC, à Secretaria de Estado da Polícia Militar e à direção da unidade escolar. Os prazos estipulados para resposta ainda não se esgotaram.

A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) informou que a unidade escolar não integra a pasta e está vinculada à Secretaria de Estado de Polícia Militar.

Já a Prefeitura de Caxias alegou que ainda não foi oficialmente notificada sobre a abertura do inquérito. Por isso, só emitirá um comunicado após a comunicação oficial e integral da Procuradoria Geral do Município.

Procurada, a PM se limitou a dizer que "as citações e referências a escrituras religiosas transcendem as pessoas que as usam".