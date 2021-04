Por Yuri Eiras

Publicado 28/04/2021 12:52

Rio - Familiares de Gemerson Patrício, marceneiro morto por um disparo de bala perdida na terça-feira, em Vicente de Carvalho, estiveram no Instituto Médico Legal (IML) para reconhecerem o corpo. Gemerson foi atingido quando passava pela passarela na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, a caminho do trabalho

fotogaleria

O irmão, Jefferson, e o filho, Bruno, estiveram no IML, mas preferiram não falar com a imprensa.A Polícia Militar informou que não havia operação no momento em que Gemerson foi atingido, e que policiais do 41° BPM (Irajá) foram atacados a tiros por criminosos que passavam pela passarela. A corporação afirmou que vai abrir inquérito para apurar as mortes de inocentes ocorridas nos últimos dois dias.