Cães Joe, Jade e Joia se aposentam da Guarda Municipal Marcelo Piu/ Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 13:34

Rio - A Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) está se preparando para aposentar os cães Joe, Jade e Joia, da raça golden retriever, que atuavam nas ações de showdog e cinoterapia (trabalho de terapia assistida com emprego de cães) realizadas pela instituição em locais como escolas e abrigos. A partir desta sexta-feira (30), eles não integrarão mais o quadro de efetivo da instituição. A aposentadoria acontece após sete anos de bons serviços prestados à cidade. Os substitutos já estão escalados: são o fox paulistinha Gigante, o dálmata Marshall e a pastora belga de malinois Mel.

Os cães da GM-Rio começam a trabalhar a partir do primeiro ano de vida e se aposentam, em geral, ao completar sete anos. Após a aposentadoria, a prioridade na fila de doação é do guarda que trabalhou com o animal. No caso dos três irmãos, eles serão levados pelo comandante do Grupamento de Cães de Guarda (GCG), o subinspetor Wanderson Sermud, e por dois guardas que integram a equipe de instruções e atividades socioeducativas do grupamento.

Joe, Jade e Joia são irmãos e filhos do cão Scott, que também era uma estrela do Showdog da GM-Rio e se aposentou em 2015. A aposentadoria deles passa a valer a partir de maio. Até lá, eles vão trabalhar até o final do mês de abril, e a última missão será no Abrigo Cristo Redentor na Zona Norte do Rio, com a Cinoterapia. Mas no currículo deles também contam trabalhos realizados na APAE-Tijuca, além de inúmeras apresentações em escolas da rede municipal de ensino em todas as regiões da cidade. Eles também marcaram presença na Laad, uma das principais feiras de segurança e defesa que acontece periodicamente no RioCentro.

"Nossos cães são excelentes e extremamente dedicados ao serviço. Eles merecem um descanso merecido. Vou levar a Joia, uma das cadelas para minha casa. Já estamos ansiosos para receber a mais nova integrante da família", destaca o subinspetor Wanderson Sermud, comandante do GCG.

Ações do Canil da GM-Rio – O Grupamento de Cães de Guarda (GCG) é responsável pelas ações de patrulhamento com emprego de cães em todas as regiões da cidade. Atualmente, conta com 29 cães das raças pastor alemão e belga de malinois, fox paulistinha, labrador Golden e dálmata. Durante o período da pandemia, o Canil da GM-Rio está reforçando as ações de fiscalização das medidas restritivas de proteção à vida na orla da cidade e também a noite na verificação do cumprimento dos horários de fechamento pelos estabelecimentos comerciais.

O Canil também é responsável por uma das principais frentes sociais de integração entre a GM-Rio e a população através das apresentações do Showdog e do trabalho de Cinoterapia. No momento, as atividades estão suspensas para evitar aglomerações.