Aulas na modalidade online começam no dia 4 de maio e vão até 6 de julho IMAGEM ARQUIVO

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 20:05

Rio - A Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio) abriu vagas para o curso “Cinema, Criação e Pensamento” para moradores das comunidades da cidade. As aulas, oferecidas pelo núcleo de Comunicação Comunitária do Comunicar, serão gratuitas e no formato online.



Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 3. As aulas começam no dia 4 de maio. O curso já é oferecidos há anos pela instituição e promove debate sobre filmes, tendências do documentário contemporâneo, os modos de produção e as novas janelas de circulação do audiovisual.



Publicidade

Com a coordenação do professor do departamento de Comunicação, Ney Costa Santos, o curso, que vai até 6 de julho, tem como objetivo a interação e a troca de experiências com a sociedade. Com aulas expositivas, palestras de convidados e exibições de filmes, pretende desenvolver um olhar crítico sobre o cinema e a sociedade.



A iniciativa também pretende sensibilizar o olhar do espectador ao estimular o estudo do cinema como abertura ao conhecimento do mundo e do outro. Os alunos terão a oportunidade de realizar um filme em equipe, sendo o projeto escolhido através de um edital interno, bem como a desenvolver métodos de compartilhamento de suas descobertas nas comunidades onde vivem



Publicidade