Crime aconteceu após desentendimento do marido da suspeita com a vítima Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 20:56

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prendeu, nesta quarta-feira (28), uma mulher suspeita de ter participado do assasinato de Jonilson Coê do Nascimento Ribeiro, em 25 de fevereiro deste ano, e de ter coagido testemunhas. Isabel Cristina da Silva, de 27 anos, estava foragida e foi presa em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.



De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu após um desentendimento entre Jonilson e o marido de Isabel, Nicanor Rodrigues Pereira Neto. No dia do crime, Nicanor matou a vítima a tiros, na Rua Recife, em Cabuçu, na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Nicanor foi preso nesta segunda (26) e mãe de Isabel, Adriana Maria de Castro da Silva Joscelino, também envolvida no crime, foi detida no último dia 20. A DHBF disponibiliza o WhatsApp (21) 98596-7442 para denúncias. A especializada garante o anonimato.