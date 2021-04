Tiroteio dentro de ônibus de passageiro termina com um morto e cinco feridos em Niterói Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 07:52 | Atualizado 29/04/2021 07:56

Rio - Tensão na volta para casa. Um tiroteio dentro de um ônibus de passageiros da Viação Rio Ita - Itinerário Rio x Itaboraí -, na Rodovia BR-101 (Niterói-Manilha), deixou um morto e cinco feridos na noite desta quarta-feira (28), em Niterói, na Região Metropolitana da Rio.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e acabou trocando tiros com os bandidos. No tiroteio, os dois assaltantes foram baleados, um deles morreu dentro do ônibus. As outras vítimas eram passageiros do ônibus.

O Corpo de Bombeiros disse que o quartel de Niterói foi acionado e socorreu três vítimas para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Um deles, o segundo assaltante que está em estado grave. As outras vítimas tiveram ferimentos leves.

Outros dois feridos por estilhaços foram atendidos por paramédicos da concessionária Arteris, que administra a Rodovia e liberados no local.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) vai investigar o caso. O ônibus foi periciado e as imagens do circuito de segurança já foram solicitadas. O policial militar prestou depoimento durante a madrugada.